У Литві допустили переселення жителів через будівництво нових полігонів

У зв'язку з тим, що литовським військовим і силам союзників не вистачає місць для тренувань, з муніципалітетами будуть проведені переговори про подальше розширення військових полігонів, що може передбачати переселення місцевих мешканців.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив радник президента Литви Кястутіс Будріс, якого цитує LRT.

За його словами, для розширення полігонів знадобиться територія від 15 до 25 квадратних кілометрів.

"І у нас, безумовно, виникнуть ситуації з місцевими жителями, коли нам доведеться говорити про переселення", – сказав Будріс.

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Радник литовського президента зазначив, що зі збільшенням кількості призовників і резервістів і прибуттям більшої кількості військ союзників потреба у військовій інфраструктурі в Литві буде тільки зростати, що означає додаткові незручності для місцевого населення.

"Певні речі стануть новою реальністю, і це повинні розуміти всі в Литві, а не лише ті, хто живе в районах, де вже є або планується створення полігонів. Військ буде більше, союзників буде більше, вони пересуватимуться з технікою, і це може спричинити певні незручності", – сказав він.

Раніше стало відомо, що Литва планує провести загальнонаціональні навчання з евакуації населення з метою підвищення готовності країни до надзвичайних ситуацій.

Крім того, збройні сили Литви розпочали перший курс підготовки інструкторів з використання FPV-дронів.