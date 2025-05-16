Литва планирует ускорить строительство новых военных полигонов

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене выразила уверенность в том, что создание новых полигонов в стране ускорится, как только станет очевидным их практическое значение.

Заявление руководительницы литовского оборонного ведомства приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

В связи с ростом численности союзнических военных контингентов в Литве, призыва и резерва, а также с приобретением новой военной техники система обороны ищет место для нового военного полигона, способного принимать подразделение размером с бригаду.

"Я надеюсь, что строительство новых полигонов на нашем национальном уровне ускорится, когда мы увидим, насколько они необходимы и какое практическое значение имеют", – отметила министр.

В январе Шакалиене заявляла, что для тренировки литовских военных Литва хотела бы использовать инфраструктуру союзников – в частности, таких стран как Германия.

А в прошлом году в Литве допустили переселение жителей из-за строительства новых полигонов.