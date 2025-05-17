Міноборони Франції закликало ЄС мобілізуватися для довготривалої підтримки української армії

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що Європі важливо посилити українську армію в середній та довгостроковій перспективі, особливо на тлі заяв Росії щодо необхідності "демілітаризації" України.

Про це він заявив за підсумками зустрічі з колегами з Німеччини, Італії, Польщі та Великої Британії, що відбулася в Римі, цитує Укрінформ, передає "Європейська правда".

Лекорню заявив, що Європа починає "приділяти багато часу плануванню подальших дій в Україні".

"Очевидно, що існує велика невизначеність щодо того, чи погодиться Росія на припинення вогню. Але водночас ми добре розуміємо, що необхідно утримувати позиції сили та відповідати за них", – сказав він.

За його словами, необхідно скласти чіткий план допомоги та посилення українських Сил оборони в довгостроковій перспективі на тлі "вимог Росії".

"Як ви знаєте, серед вимог Росії є, по суті, форма демілітаризації України, яка, очевидно, є частиною дискусій, що ведуться Москвою. Тому для нас важливо не тільки продовжувати допомагати Україні в короткостроковій перспективі, а й робити це в середньо– та довгостроковій перспективі", – підкреслив французький міністр.

Він пояснив, що така допомога вимагає мобілізації всіх можливих фінансових інструментів, зокрема, об’єднання зусиль не лише на рівні країн, а й із залученням можливостей ЄС.

Нагадаємо, 16 травня у турецькому Стамбулі пройшли переговори між делегаціями України та РФ. За даними ЗМІ, під час переговорів російська сторона висунула жорсткі територіальні вимоги, зокрема: "Україна повинна прийняти нейтральний статус без присутності іноземних військ чи зброї масового ураження", а також "визнати втрату Криму та ще чотирьох регіонів".

Того дня президент Володимир Зеленський разом з очільниками Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі провів спільну телефонну розмову з Дональдом Трампом.

За підсумками цієї розмови прем’єр Польщі Дональд Туск припустив, що попереду можуть бути "дуже важкі дні".