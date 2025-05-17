ЗМІ: РФ вимагала визнання Криму на міжнародному рівні на переговорах у Стамбулі

Під час переговорів між Україною та Росією в Стамбулі 16 травня російська сторона висунула жорсткі територіальні вимоги.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на слова проінформованих співрозмовників, передає "Європейська правда".

Співрозмовники стверджують, що під час перемовин української та російської делегацій щодо війни, Росія висунула жорсткі вимоги. Серед них співрозмовники назвали:

Україна повинна прийняти нейтральний статус без присутності іноземних військ чи зброї масового ураження;

відмовитися від вимог репарацій від Росії;

визнання втрати Криму та ще чотирьох регіонів, які наразі частково окуповані російськими військами (у тексті не вказується, про які саме території йде мова).

За словами співрозмовників агентства, російська делегація заявила, що очільник Кремля Владімір Путін погодиться на припинення вогню лише після того, як Україна виведе війська з цих регіонів і здасть їх.

Також зазначається, що у приватних розмовах європейські посадовці висловлюють розчарування й здивування постійними змінами позиції американського президента Дональда Трампа.

Один зі співрозмовників висловив сподівання, що події цього тижня дадуть Трампу зрозуміти, що росіяни не налаштовані серйозно на мирні переговори, і США мають відповісти жорстко.

Посадовці також зауважують, що позиція США щодо Росії останнім часом стала жорсткішою, а посадовці адміністрації Трампа розглядають Путіна як головну перепону до мирної угоди.

Нагадаємо, 16 травня у турецькому Стамбулі пройшли переговори між делегаціями України та РФ. ЗМІ писали, що під час них росіяни вимагали, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною, а також – висунули низку неприйнятних умов.

За підсумками переговорів очільник Міноборони України Рустем Умєров заявив, що в ході них обговорювались припинення вогню і гуманітарні питання, а також можлива зустріч на рівні лідерів.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, коментуючи перебіг переговорів між російською і українською делегаціями в турецькому Стамбулі, назвав неприйнятною позицію РФ.