Минобороны Франции призвало ЕС мобилизоваться для долгосрочной поддержки украинской армии

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что Европе важно усилить украинскую армию в средней и долгосрочной перспективе, особенно на фоне заявлений России о необходимости "демилитаризации" Украины.

Об этом он заявил по итогам встречи с коллегами из Германии, Италии, Польши и Великобритании, которая состоялась в Риме, цитирует Укринформ, передает "Европейская правда".

Лекорню заявил, что Европа начинает "уделять много времени планированию дальнейших действий в Украине".

"Очевидно, что существует большая неопределенность относительно того, согласится ли Россия на прекращение огня. Но в то же время мы хорошо понимаем, что необходимо удерживать позиции силы и отвечать за них", – сказал он.

По его словам, необходимо составить четкий план помощи и усиления украинских Сил обороны в долгосрочной перспективе на фоне "требований России".

"Как вы знаете, среди требований России есть, по сути, форма демилитаризации Украины, которая, очевидно, является частью дискуссий, ведущихся Москвой. Поэтому для нас важно не только продолжать помогать Украине в краткосрочной перспективе, но и делать это в средне– и долгосрочной перспективе", – подчеркнул французский министр.

Он пояснил, что такая помощь требует мобилизации всех возможных финансовых инструментов, в частности, объединения усилий не только на уровне стран, но и с привлечением возможностей ЕС.

Напомним, 16 мая в турецком Стамбуле прошли переговоры между делегациями Украины и РФ. По данным СМИ, в ходе переговоров российская сторона выдвинула жесткие территориальные требования, в частности: "Украина должна принять нейтральный статус без присутствия иностранных войск или оружия массового поражения", а также "признать утрату Крыма и еще четырех регионов".

В тот день президент Владимир Зеленский вместе с главами Франции, Германии, Великобритании и Польши провел совместный телефонный разговор с Дональдом Трампом.

По итогам этого разговора премьер Польши Дональд Туск предположил, что впереди могут быть "очень тяжелые дни".