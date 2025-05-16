Зеленський і європейські лідери поговорили з Трампом: тиск на РФ має зберігатися

Президент Володимир Зеленський 16 травня разом з очільниками Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі провів спільну телефонну розмову з Дональдом Трампом.

Про це він написав на Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, з президентом США він говорив спільно з президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем’єр-міністрами Британії та Польщі Кіром Стармером і Дональдом Туском.

"Обговорили зустріч у Стамбулі. Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру, і важливо, щоб світ тримався сильних позицій", – наголосив Зеленський.

Він додав, що відмова Росії від повного й безумовного припинення вогню та вбивств повинна супроводжуватись "сильними санкціями".

"Тиск на Росію має зберігатись, доки Росія не буде готова завершувати війну. Дякую всім у світі, хто допомагає", – підсумував глава держави.

Нагадаємо, 16 травня вперше за більш ніж три роки у Стамбулі відбулись прямі переговори між Росією та Україною. Українська делегація розповіла, що обговорювали припинення вогню, гуманітарні питання та потенційну зустріч лідерів України і РФ.

Раніше на саміті в Албанії Зеленський сказав, що в разі, якщо російська делегація на переговорах у Стамбулі виявиться неспроможною показати результати у вигляді припинення вогню, проти РФ потрібно застосувати серйозні санкції.