Зеленський та Сибіга чекають на санкції від ЄС та США проти Росії на тлі удару по автобусу

Президент Володимир Зеленський на глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга чекають від Європейського Союзу та США на санкції проти Росії на тлі смертоносного удару по автобусу у Сумській області.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на заяви Зеленського та Сибіги.

Український міністр зазначив, що замість того, щоб покласти край вбивствам вже зараз, як пропонують США, Європа, Україна та інші, очільник Кремля Владімір Путін продовжує вести війну проти цивільного населення.

"Тут не повинно бути ілюзій. Тиск на Москву має бути посилений, щоб покласти край російському терору", – підкреслив очільник МЗС.

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Зеленський наголосив, що у Росії 16 травня була можливість припинити вогонь і вона зберігається у будь-який день, але вона прагне вбивати далі.

Він наголосив: щоб це припинилося, на Росію потрібно чинити тиск.

"Ми чекаємо від США, Європи та всіх наших партнерів сильних санкцій проти Росії. Дипломатія повинна запрацювати", – наголосив президент.

За словами Зеленського, у лікарнях зараз семеро поранених після удару російського дрону по звичайній маршрутці: у людей опіки, переломи, контузії.

Внаслідок удару загинули дев'ятеро людей, за попередньою інформацією, росіяни вбили сімʼю: батько, мати та донька загинули від удару.

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Нагадаємо, 16 травня у турецькому Стамбулі пройшли переговори між делегаціями України та РФ. ЗМІ писали, що під час них росіяни вимагали, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною, а також – висунули низку неприйнятних умов.

За підсумками переговорів очільник Міноборони України Рустем Умєров заявив, що в ході них обговорювались припинення вогню і гуманітарні питання, а також можлива зустріч на рівні лідерів.