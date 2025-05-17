Зеленский и Сибига ждут санкций от ЕС и США против России на фоне удара по автобусу
Новости — Суббота, 17 мая 2025, 12:17 —
Президент Владимир Зеленский и глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига ждут от Европейского Союза и США санкций против России на фоне смертоносного удара по автобусу в Сумской области.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявления Зеленского и Сибиги.
Украинский министр отметил, что вместо того, чтобы положить конец убийствам уже сейчас, как предлагают США, Европа, Украина и другие, глава Кремля Владимир Путин продолжает вести войну против гражданского населения.
"Здесь не должно быть иллюзий. Давление на Москву должно быть усилено, чтобы положить конец российскому террору", – подчеркнул глава МИД.
Зеленский отметил, что у России 16 мая была возможность прекратить огонь и она сохраняется в любой день, но оккупанты стремятся убивать дальше.
Он подчеркнул: чтобы это прекратилось, на Россию нужно оказывать давление.
"Мы ждем от США, Европы и всех наших партнеров сильных санкций против России. Дипломатия должна заработать", – подчеркнул президент.
По словам Зеленского, в больницах сейчас семеро раненых после удара российского дрона по обычной маршрутке: у людей ожоги, переломы, контузии.
В результате удара погибли девять человек, по предварительной информации, россияне убили семью: отец, мать и дочь погибли от удара.
Напомним, 16 мая в турецком Стамбуле прошли переговоры между делегациями Украины и РФ. СМИ писали, что во время них россияне требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной, а также выдвинули ряд неприемлемых условий.
По итогам переговоров глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ходе них обсуждались прекращение огня и гуманитарные вопросы, а также возможная встреча на уровне лидеров.