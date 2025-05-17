Глава МЗС Британії засудив удар РФ по цивільному автобусу під Білопіллям

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі засудив російський удар по цивільному мікроавтобусу під Білопіллям на Сумщині, внаслідок чого загинули 9 людей.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Леммі написав, що обурений цим ударом РФ на Сумщині, та нагадав, що це відбулося одразу ж після перших за три роки перемовин російської та української делегації у Стамбулі.

"Якщо Путін якось серйозно налаштований на мир, Росія має погодитись на повне й безумовне припинення вогню – як зробила Україна", – наголосив він.

Як повідомляли, поблизу Білопілля на Сумщині росіяни вдарили безпілотником типу "Ланцет" по мікроавтобусу, що виконував евакуаційний рейс.

Загинули дев’ятеро людей, четверо отримали поранення.

Президент Володимир Зеленський згодом повідомив, що в мікроавтобусі одночасно загинула ціла родина – батьки з дочкою. Він наголосив, що росіяни не могли не розуміти, по якому транспортному засобу завдають удару.

В МЗС Польщі заявили, що удар по цивільному мікроавтобусу розкриває справжні наміри Кремля.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після перших перемовин російської та української делегацій у Стамбулі висловив впевненість, що Путін "втомився від війни", та сказав, що мирна угода можлива лише за його участі.