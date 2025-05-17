Трамп впевнений: Путін втомився від війни, а мирна угода можлива лише за його участі

Американський президент Дональд Трамп вважає, що глава Кремля Владімір Путін "перебуває за столом" переговорів.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News під час візиту Трампа до ОАЕ, передає "Європейська правда".

Трамп пояснив, що не поїхав до Туреччини через виснажливий графік і не хотів "розчарувати ОАЕ". Американський президент наполіг, що Путін "перебуває за столом" переговорів і нібито хотів цієї зустрічі у Стамбулі, на яку не з'явився.

"Він є за столом переговорів, і він хотів цієї зустрічі. Я завжди вважав, що зустріч не може відбутися без мене, бо, як на мене, без мене угоди не буде", – впевнений Трамп.

Він похизувався своїми "дуже добрими стосунками із Путіним", а також заявив, що зможе "укласти угоду".

Ведучий нагадав Трампу про його публікацію після масованого російського удару зі зверненням до Путіна – "Зупинись, Владіміре" – але Трамп не став звинувачувати Путіна у продовженні бойових дій.

На його думку, Путін хоче миру і втомився від війни та шукає способи зберегти обличчя.

Окрім цього, Трамп ухилився від прямої відповіді на запитання ведучого, чи вважає він Путіна головною перешкодою для досягнення миру в Україні.

Натомість американський лідер змістив акцент на президента Володимира Зеленського, зазначивши, що мав з ним "доволі важку розмову".

"Я завжди казав: у нього немає козирів. І їх справді немає", – додав Трамп.

15 травня, у день, коли Зеленський очікував на Путіна у Туреччині, Трамп заявив, що мирне врегулювання війни Росії проти України не може відбутися без його зустрічі з господарем Кремля.

Наступного дня президент США заявив, що планує зустрітися з Путіним "щойно ми зможемо це організувати", а також, що "можливо" зателефонує лідеру Росії, щоб обговорити припинення війни Росії в Україні.