МЗС Польщі про удар РФ по автобусу на Сумщині: "Розкриває справжні наміри Кремля"

У Міністерстві закордонних справ Польщі відреагували на смертоносний російський удар по автобусу у Сумській області.

Про це зовнішньополітичне відомство країни написало у Х, передає "Європейська правда".

У МЗС Польщі висловили співчуття українським родинам загиблих внаслідок російської атаки на автобус поблизу Сум.

"Їхня загибель – одразу після мирних переговорів – викриває справжні наміри Кремля", – заявили там.

17 травня Росія вдарила дроном "Ланцет" по автобусу з пасажирами біля Білопілля Сумської області. Внаслідок атаки загинули дев'ятеро осіб, ще сім – поранені.

Президент Володимир Зеленський на глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга чекають від Європейського Союзу та США на санкції проти Росії на тлі цього удару.

Нагадаємо, 16 травня у турецькому Стамбулі пройшли переговори між делегаціями України та РФ. ЗМІ писали, що під час них росіяни вимагали, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною, а також – висунули низку неприйнятних умов.

За підсумками переговорів очільник Міноборони України Рустем Умєров заявив, що в ході них обговорювались припинення вогню і гуманітарні питання, а також можлива зустріч на рівні лідерів.