Глава МИД Великобритании осудил удар РФ по гражданскому автобусу под Белопольем
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми осудил российский удар по гражданскому микроавтобусу под Белопольем в Сумской области, в результате которого погибли 9 человек.
Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.
Лэмми написал, что возмущен этим ударом РФ в Сумской области, и напомнил, что это произошло сразу же после первых за три года переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле.
"Если Путин как-то серьезно настроен на мир, Россия должна согласиться на полное и безусловное прекращение огня – как сделала Украина", – подчеркнул он.
Как сообщалось, вблизи Белополья в Сумской области россияне ударили беспилотником типа "Ланцет" по микроавтобусу, который выполнял эвакуационный рейс.
Погибли девять человек, четверо получили ранения.
Президент Владимир Зеленский впоследствии сообщил, что в микроавтобусе одновременно погибла целая семья – родители с дочерью. Он подчеркнул, что россияне не могли не понимать, по какому транспортному средству наносят удар.
В МИД Польши заявили, что удар по гражданскому микроавтобусу раскрывает настоящие намерения Кремля.
Напомним, президент США Дональд Трамп после первых переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле выразил уверенность, что Путин "устал от войны", и сказал, что мирное соглашение возможно только при его участии.