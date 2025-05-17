Глава МИД Великобритании осудил удар РФ по гражданскому автобусу под Белопольем

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми осудил российский удар по гражданскому микроавтобусу под Белопольем в Сумской области, в результате которого погибли 9 человек.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Лэмми написал, что возмущен этим ударом РФ в Сумской области, и напомнил, что это произошло сразу же после первых за три года переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле.

"Если Путин как-то серьезно настроен на мир, Россия должна согласиться на полное и безусловное прекращение огня – как сделала Украина", – подчеркнул он.

Как сообщалось, вблизи Белополья в Сумской области россияне ударили беспилотником типа "Ланцет" по микроавтобусу, который выполнял эвакуационный рейс.

Погибли девять человек, четверо получили ранения.

Президент Владимир Зеленский впоследствии сообщил, что в микроавтобусе одновременно погибла целая семья – родители с дочерью. Он подчеркнул, что россияне не могли не понимать, по какому транспортному средству наносят удар.

В МИД Польши заявили, что удар по гражданскому микроавтобусу раскрывает настоящие намерения Кремля.

Напомним, президент США Дональд Трамп после первых переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле выразил уверенность, что Путин "устал от войны", и сказал, что мирное соглашение возможно только при его участии.