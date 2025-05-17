Британська розвідка проаналізувала наступальні дії РФ на Донеччині

Британська розвідка констатувала, що росіянам протягом останнього місяця вдалося досягти тактичного просування на кількох ділянках фронту на Донеччині, зокрема поблизу Костянтинівки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 17 травня.

Розвідка відзначає, що за останній місяць російська армія збільшила свої тактичні здобутки на Донеччині, зокрема поблизу Костянтинівки, що прилягає до Слов'янсько-Краматорської агломерації.

"Росіяни здійснюють штурми на трьох напрямках: Часів Яр (12 км на північний схід), Торецьк (15 км на південний схід) та на схід від Покровська уздовж траси Н-32 (зараз на мапі – Т0504 – Ред.)", – зазначають в огляді, нагадуючи, що бої за Часів Яр і Торецьк тривають вже рік.

"Росія окупувала більшу частину обох населених пунктів, але не змогла повністю закріпити контроль над ними чи скористатись повільним просуванням. Практично увесь Часів Яр зруйнований важкими російськими бомбардуваннями з повітря й артилерії. Українські сили тримають оборону в кількох укріплених будівлях", – пишуть в огляді.

Відзначають, що росіянам вдалося розширити виступ на південний захід від Костянтинівки і подекуди просунутися на 5 кілометрів.

DeepState

"Російські сили з великою ймовірністю перерізали дорогу Н-32, що сполучає Костянтинівку з Покровськом, і скоріше за все намагатимуться далі просуватися у цьому напрямку наступними тижнями", – додають в огляді.

В одному з попередніх оглядів розвідка Британії розповідала про масштабний вибух боєприпасів на складах РФ у Владімірській області.

Раніше британська розвідка припустила, що Росія у 2025 році може зазнати рекордних втрат у війні проти України.