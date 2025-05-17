Британская разведка проанализировала наступательные действия РФ в Донецкой области

Британская разведка констатировала, что россиянам в течение последнего месяца удалось достичь тактического продвижения на нескольких участках фронта в Донецкой области, в частности вблизи Константиновки.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 17 мая.

Разведка отмечает, что за последний месяц российская армия увеличила свои тактические достижения в Донецкой области, в частности вблизи Константиновки, прилегающей к Славянско-Краматорской агломерации.

"Россияне осуществляют штурмы на трех направлениях: Часов Яр (12 км к северо-востоку), Торецк (15 км к юго-востоку) и к востоку от Покровска вдоль трассы Н-32 (сейчас на карте – Т0504 – Ред.)", – отмечается в обзоре, напоминая, что бои за Часов Яр и Торецк продолжаются уже год.

"Россия оккупировала большую часть обоих населенных пунктов, но не смогла полностью закрепить контроль над ними или воспользоваться медленным продвижением. Практически весь Часов Яр разрушен тяжелыми российскими бомбардировками с воздуха и артиллерией. Украинские силы держат оборону в нескольких укрепленных зданиях", – пишут в обзоре.

Отмечают, что россиянам удалось расширить выступ к юго-западу от Константиновки и местами продвинуться на 5 километров.

DeepState

"Российские силы с большой вероятностью перерезали дорогу Н-32, соединяющую Константиновку с Покровском, и скорее всего будут пытаться дальше продвигаться в этом направлении в ближайшие недели", – добавляют в обзоре.

В одном из предыдущих обзоров разведка Великобритании рассказывала о масштабном взрыве боеприпасов на складах РФ во Владимирской области.

Ранее британская разведка предположила, что Россия в 2025 году может понести рекордные потери в войне против Украины.