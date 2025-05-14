Розвідка Британії: РФ зазнала найбільших втрат боєприпасів через власну недбалість

Розвідка Великої Британії проаналізувала втрати Росією боєприпасів внаслідок неналежного зберігання.

Про це йдеться в аналізі розвідників від 14 травня, пише "Європейська правда".

Розвідка британців зазначає, що 22 квітня на арсеналі боєприпасів 51-го управління ракетно-артилерійського озброєння Росії поблизу міста Кіржач у Володимирській області РФ стався потужний вибух, що призвів до масштабної детонації складів.

За даними Українського центру протидії дезінформації, склад містив близько 105 тисяч тонн різноманітних боєприпасів, зокрема балістичних, авіаційних і зенітних ракет, артилерійських снарядів та стрілецької зброї, призначених для фронту в Україні.

Супутникові знімки, які публікує розвідка Британії, вказують, що вибухи пошкодили понад один квадратний кілометр території складу, що свідчить про втрату одного з ключових логістичних вузлів російської армії.

Фото: Х

Фото: Х

Фото: Х

Крім того, нестабільні або нерозірвані боєприпаси могли опинитися за межами об’єкта, що створює загрозу для цивільного населення, зазначили в аналізі.

Міністерство оборони Росії заявило, що причиною стала пожежа, яка призвела до детонації. Однак британська розвідка вважає, що вибухи, ймовірно, стали наслідком неналежного зберігання боєприпасів і систематичних проблем з технікою безпеки в російських збройних силах.

"Це відповідає багаторічній тенденції, коли Росія не здатна безпечно поводитися зі своїм власним озброєнням", – йдеться у зведенні.

Британська розвідка підкреслює, що ця подія, ймовірно, стала найбільшою втратою боєприпасів Росією, спричиненою її власними діями з початку повномасштабної війни проти України.

Раніше британська розвідка припустила, що РФ у 2025 році може зазнати рекордних втрат у війні проти України.

Також у розвідці Великої Британії заявили, що різке зниження цін на нафту ставить під загрозу здатність Росії профінансувати запланований бюджет на 2025 рік.

Крім того, розвідка Британії писала, що у квітні 2025 року темпи територіального просування Росії в Україні значно знизилися порівняно з попереднім роком.