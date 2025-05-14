Розвідка Британії: РФ зазнала найбільших втрат боєприпасів через власну недбалість
Новини — Середа, 14 травня 2025, 12:57 —
Розвідка Великої Британії проаналізувала втрати Росією боєприпасів внаслідок неналежного зберігання.
Про це йдеться в аналізі розвідників від 14 травня, пише "Європейська правда".
Розвідка британців зазначає, що 22 квітня на арсеналі боєприпасів 51-го управління ракетно-артилерійського озброєння Росії поблизу міста Кіржач у Володимирській області РФ стався потужний вибух, що призвів до масштабної детонації складів.
За даними Українського центру протидії дезінформації, склад містив близько 105 тисяч тонн різноманітних боєприпасів, зокрема балістичних, авіаційних і зенітних ракет, артилерійських снарядів та стрілецької зброї, призначених для фронту в Україні.
Супутникові знімки, які публікує розвідка Британії, вказують, що вибухи пошкодили понад один квадратний кілометр території складу, що свідчить про втрату одного з ключових логістичних вузлів російської армії.
Крім того, нестабільні або нерозірвані боєприпаси могли опинитися за межами об’єкта, що створює загрозу для цивільного населення, зазначили в аналізі.
Міністерство оборони Росії заявило, що причиною стала пожежа, яка призвела до детонації. Однак британська розвідка вважає, що вибухи, ймовірно, стали наслідком неналежного зберігання боєприпасів і систематичних проблем з технікою безпеки в російських збройних силах.
"Це відповідає багаторічній тенденції, коли Росія не здатна безпечно поводитися зі своїм власним озброєнням", – йдеться у зведенні.
Британська розвідка підкреслює, що ця подія, ймовірно, стала найбільшою втратою боєприпасів Росією, спричиненою її власними діями з початку повномасштабної війни проти України.
Раніше британська розвідка припустила, що РФ у 2025 році може зазнати рекордних втрат у війні проти України.
Також у розвідці Великої Британії заявили, що різке зниження цін на нафту ставить під загрозу здатність Росії профінансувати запланований бюджет на 2025 рік.
Крім того, розвідка Британії писала, що у квітні 2025 року темпи територіального просування Росії в Україні значно знизилися порівняно з попереднім роком.