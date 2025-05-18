У Польщі проходить перший тур президентських виборів

Громадяни Польщі у неділю, 18 травня, голосують у першому турі президентських виборів, до якого допустили 13 кандидатів.

Про це повідомляє PAP, пише "Європейська правда".

Виборчі дільниці відкрились о 07:00 за місцевим часом, голосування триватиме до 21:00.

Право голосу у Польщі мають близько 29 мільйонів виборців.

Фаворитами є ліберальний мер Варшави Рафал Тшасковський, якого висунула партія влади "Громадянська коаліція", а також очільник Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький, якого підтримує правоконсервативна "Право і справедливість".

За останніми опитуваннями, Тшасковський набирає близько 30% голосів, а Навроцький – близько 25%. Третє місце в опитуваннях посідає кандидат від антиукраїнської партії "Конфедерація" Славомір Менцен.

Якщо жоден з кандидатів не набере понад 50% голосів, другий тур виборів відбудеться 1 червня.

Перед виборами повідомляли, що на сайт польської керівної партії "Громадянська платформа" здійснювалась DDoS-атака.

Віцепрем'єр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що країна стикається з безпрецедентною спробою втручання Росії у президентські вибори.

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