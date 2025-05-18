В Польше проходит первый тур президентских выборов

Граждане Польши в воскресенье, 18 мая, голосуют в первом туре президентских выборов, к которому допустили 13 кандидатов.

Об этом сообщает PAP, пишет "Европейская правда".

Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени, голосование продлится до 21:00.

Право голоса в Польше имеют около 29 миллионов избирателей.

Фаворитами являются либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский, которого выдвинула партия власти "Гражданская коалиция", а также глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий, которого поддерживает правоконсервативная "Право и справедливость".

По последним опросам, Тшасковский набирает около 30% голосов, а Навроцкий – около 25%.

Третье место в опросах занимает кандидат от антиукраинской партии "Конфедерация" Славомир Менцен.

Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, второй тур выборов состоится 1 июня.

Перед выборами сообщалось, что на сайт польской правящей партии "Гражданская платформа" осуществлялась DDoS-атака.

Вице-премьер и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что страна сталкивается с беспрецедентной попыткой вмешательства России в президентские выборы.

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