В Польше проходит первый тур президентских выборов
Граждане Польши в воскресенье, 18 мая, голосуют в первом туре президентских выборов, к которому допустили 13 кандидатов.
Об этом сообщает PAP, пишет "Европейская правда".
Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени, голосование продлится до 21:00.
Право голоса в Польше имеют около 29 миллионов избирателей.
Фаворитами являются либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский, которого выдвинула партия власти "Гражданская коалиция", а также глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий, которого поддерживает правоконсервативная "Право и справедливость".
По последним опросам, Тшасковский набирает около 30% голосов, а Навроцкий – около 25%.
Третье место в опросах занимает кандидат от антиукраинской партии "Конфедерация" Славомир Менцен.
Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, второй тур выборов состоится 1 июня.
Перед выборами сообщалось, что на сайт польской правящей партии "Гражданская платформа" осуществлялась DDoS-атака.
Вице-премьер и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что страна сталкивается с беспрецедентной попыткой вмешательства России в президентские выборы.
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