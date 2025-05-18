Португалія скаржитиметься на Францію в Єврокомісію після масштабного блекауту

Португалія планує звернутись до Європейської комісії з проханням змусити Францію швидше ввести в експлуатацію міждержавні перетини, без яких країна довше оговтувалась від наслідків блекауту наприкінці квітня.

Про це в інтервʼю Financial Times заявила глава португальського Міністерства енергетики Марія Да Граса Карвалью, пише "Європейська правда".

За словами Карвалью, недостатній обсяг міждержавних перетинів Францією та Іспанією є бар'єром для внутрішнього ринку електроенергії ЄС, а тому Єврокомісія має право втрутитись у ситуацію.

"Ми залучимо до цього питання президентку Європейської комісії, щоб переконатися, що ми всі інтегровані і... допомагаємо один одному вирішувати проблеми", – сказала міністерка.

Вона наголосила, що Португалія розглядає ситуацію "як питання внутрішнього ринку, тому що саме в цьому випадку Європейська комісія може чинити тиск на Францію, щоб пришвидшити створення міждержавних перетинів".

Іспанія, через яку Португалія імпортує електроенергію, роками звинувачувала Францію в перешкоджанні розвитку міждержавних перетинів між двома країнами.

На думку Мадрида, Париж таким чином хотів захистити свою атомну генерацію від напливу дешешвої іспанської сонячної та вітрової енергії.

Хоча у 2015 році Єврокомісія постановила, що ЄС повинен мати повністю інтегрований енергетичний ринок, ця мета ще не досягнута. У минулому Комісія вже порушувала судові справи щодо міждержавних перетинів між країнами ЄС.

Нагадаємо, масштабне відключення електроенергії 28 квітня зачепило Піренейський півострів і завдало економіці Іспанії збитків на суму близько 1,6 млрд євро.

Детально про безпрецедентне знеструмлення і те, як це вплине на політичні дебати в країні довкола енергетики – читайте у статті "Блекаут без обстрілів".