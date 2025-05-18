Португалия пожалуется на Францию в Еврокомиссию после масштабного блэкаута

Португалия планирует обратиться в Европейскую комиссию с просьбой заставить Францию быстрее ввести в эксплуатацию межгосударственные пересечения, без которых страна дольше оправлялась от последствий блэкаута в конце апреля.

Об этом в интервью Financial Times заявила глава португальского Министерства энергетики Мария Да Граса Карвалью, пишет "Европейская правда".

По словам Карвалью, недостаточный объем межгосударственных пересечений Францией и Испанией является барьером для внутреннего рынка электроэнергии ЕС, а потому Еврокомиссия имеет право вмешаться в ситуацию.

"Мы привлечем к этому вопросу президента Европейской комиссии, чтобы убедиться, что мы все интегрированы и... помогаем друг другу решать проблемы", – сказала министр.

Она подчеркнула, что Португалия рассматривает ситуацию "как вопрос внутреннего рынка, потому что именно в этом случае Европейская комиссия может оказать давление на Францию, чтобы ускорить создание межгосударственных пересечений".

Испания, через которую Португалия импортирует электроэнергию, годами обвиняла Францию в препятствовании развитию межгосударственных пересечений между двумя странами.

По мнению Мадрида, Париж таким образом хотел защитить свою атомную генерацию от наплыва дешевой испанской солнечной и ветровой энергии.

Хотя в 2015 году Еврокомиссия постановила, что ЕС должен иметь полностью интегрированный энергетический рынок, эта цель еще не достигнута. В прошлом Комиссия уже возбуждала судебные дела по межгосударственным пересечениям между странами ЕС.

Напомним, масштабное отключение электроэнергии 28 апреля затронуло Пиренейский полуостров и нанесло экономике Испании ущерб на сумму около 1,6 млрд евро.

Подробно о беспрецедентном отключении электроэнергии и о том, как это повлияет на политические дебаты в стране вокруг энергетики – читайте в статье "Блэкаут без обстрелов".