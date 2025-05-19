Избранный президент Румынии рассказал, куда хочет совершить первые зарубежные визиты

Мэр Бухареста Никушор Дан, который победил на президентских выборах в Румынии, рассказал, что первые зарубежные визиты как глава государства он может осуществить в Брюссель, Кишинев и Вашингтон.

Об этом он заявил в интервью Antena 3 CNN, сообщает "Европейская правда".

Дан отметил поддержку со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона и лидера Молдовы Майи Санду.

По его словам, эта поддержка "была очень важной".

На вопрос о том, куда он может осуществить свои первые зарубежные визиты, Дан ответил: "Брюссель, Кишинев, Вашингтон – это первые пункты назначения".

Ранее Дан анонсировал переговоры о формировании нового правительства.

Подсчет 100% бюллетеней показал, что Дан победил на президентских выборах в Румынии с результатом 53,60% голосов.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дана с "исторической победой".