"Історична перемога": Зеленський привітав мера Бухареста, якого обрали президентом Румунії

Президент України Володимир Зеленський привітав мера Бухареста Нікушора Дана з перемогою на виборах президента Румунії.

Про це український президент написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський заявив, що перемога Дана стала "історичною".

"Вітаю Нікушора Дана з історичною перемогою на президентських виборах у Румунії. Для України – як сусіда й друга – важливо мати надійного партнера в особі Румунії. І ми впевнені, що саме так і буде. Працюючи разом, ми можемо зміцнити і наші країни, і нашу Європу", – зазначив він.

За словами Зеленського, Україна "завжди з великою повагою буде ставитися до Румунії та її народу".

"Розраховую на подальший розвиток стратегічного партнерства між нашими дружніми державами задля їхньої стабільності, безпеки й добробуту", – додав він.

Підрахунок 100% бюлетенів показав, що Дан переміг на виборах з результатом 53,60% голосів, кандидата від ультраправої партії AUR Джордже Сіміона підтримали 46,40% виборців.

Сіміон визнав поразку на виборах і привітав свого суперника, хоча раніше заявляв про свою "однозначну перемогу".