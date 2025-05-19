У Молдові відклали засідання суду, де одіозний Сіміон оскаржує заборону на вʼїзд

Суд Кишинева у понеділок відклав засідання, де мали розглядати скаргу ультраправого румунського політика Джордже Сіміона на заборону вʼїзду до Молдови.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Moldova 1.

Засідання суду кишинівського району Ришкани, де розглядають скаргу Сіміона на рішення Генерального інспекторату з питань міграції Молдови щодо заборони вʼїзду, відклали до 2 липня.

Лідеру румунської ультраправої партії AUR Сімону вперше заборонили в'їзд до Молдови у 2009 році після участі в акції на підтримку обʼєднання країни з Румунією.

Після цього заборону кілька разів продовжували, востаннє – у 2024 році. Влада Кишинева посилалася на ризики для національної безпеки та громадського порядку, але точні причини не були оприлюднені, оскільки вони є секретними.

Лідеру AUR також заборонений в'їзд до України.

Зазначимо, що про перенесення засідання стало відомо після того, як Джордже Сіміон програв у другому турі президентських виборів у Румунії 18 травня, поступившись проєвропейському кандидату Нікушору Дану.

Раніше Сіміон заявляв, що в разі перемоги на виборах вимагатиме від України та Молдови скасувати заборону на його вʼїзд.

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