В Молдове отложили заседание суда, где одиозный Симион обжалует запрет на въезд

Суд Кишинева в понедельник отложил заседание, на котором должна была рассмотреться жалоба ультраправого румынского политика Джордже Симиона на запрет въезда в Молдову.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Moldova 1.

Заседание суда кишиневского района Рышканы, где рассматривается жалоба Симиона на решение Генеральной инспекции по вопросам миграции Молдовы о запрете въезда, отложили до 2 июля.

Лидеру румынской ультраправой партии AUR Симону впервые запретили въезд в Молдову в 2009 году после участия в акции в поддержку объединения страны с Румынией.

После этого запрет несколько раз продлевали, последний раз – в 2024 году. Власти Кишинева ссылались на риски для национальной безопасности и общественного порядка, но точные причины не были обнародованы, поскольку они являются секретными.

Лидеру AUR также запрещен въезд в Украину.

Отметим, что о переносе заседания стало известно после того, как Джордже Симион проиграл во втором туре президентских выборов в Румынии 18 мая, уступив проевропейскому кандидату Никушору Дану.

Ранее Симион заявлял, что в случае победы на выборах будет требовать от Украины и Молдовы отменить запрет на его въезд.

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