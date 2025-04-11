Ультраправий політик Румунії вимагає від України скасувати заборону на вʼїзд

Лідер ультраправого Альянсу за обʼєднання румунів (AUR) Джордже Сіміон, який бере участь у президентських виборах, зажадав від України та Молдови скасувати запроваджені заборони на його вʼїзд.

Його слова на пресконференції 11 квітня наводить телеканал Digi24, повідомляє "Європейська правда".

Журналісти запитали Сіміона, чи знає він, коли закінчується термін заборони на його в'їзд до Молдови та України – на що він відповів, що не знає.

"Заборона, яку я мав в Україні, повинна була закінчитися", – додав лідер AUR, нічого не сказавши про Молдову.

Він повернувся до цієї теми пізніше, коли висловив упевненість у перемозі на президентських виборах.

"Моє обрання 4 травня (дата першого туру виборів – Ред.) президентом, безумовно, для деяких країн, які потребують підтримки Румунії, означатиме скасування цих неправомірних обмежень, встановлених людьми з радянськими рефлексами", – додав Сіміон.

Про те, що Джордже Сіміону заборонили вʼїзд в Україну "в інтересах національної безпеки", стало відомо у 2023 році. У Молдові заборона діє з 2018 року, і у 2023-му її продовжили ще на пʼять років.

Лідер AUR став єдиним кандидатом у президенти Румунії від ультраправих сил після того, як переможцю скасованого першого туру, антизахідному політику і прихильнику теорій змов Келіну Джорджеску, заборонили брати участь у повторних виборах.

Останні опитування свідчать, що Сіміон є лідером свіжих рейтингів, однак за більшості сценаріїв він програє у другому турі.

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