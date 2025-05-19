Борис Джонсон напосівся на свого наступника за зближення з Брюсселем

Експрем'єр Британії Борис Джонсон розкритикував свого наступника Кіра Стармера за зближення з Євросоюзом.

Про це він написав у соцмережі X після саміту ЄС-Британія, передає "Європейська правда".

Борис Джонсон, який погодив початковий торговельний пакт Британії з ЄС після Brexit, назвав нову угоду Британії і ЄС "безнадійно односторонньою".

Колишній прем'єр-міністр звинуватив Стармера в тому, що він "знову відступив від своїх обіцянок народу цієї країни, зробивши нас членами дворівневого Європейського Союзу без права голосу".

"За цією жахливою угодою Великої Британії доведеться прийняти законодавство ЄС щодо цілої низки заходів – від стандартів харчових продуктів до торгівлі квотами на викиди. Нам доведеться прийняти будь-які зміни, які ЄС вирішить внести в ці закони", – вважає Джонсон.

Він вказав, що Стармер пообіцяв перед останніми загальними виборами, що "він не відступить від Brexit", але зараз він "порушив цю обіцянку".

"Він пожертвував рибальськими інтересами Великої Британії, віддавши наші моря на пограбування – в той час, як, згідно з чинною угодою про Brexit, наступного року ми повинні повернути повний юридичний контроль над кожною рибою в наших водах", – сказав він.

Кір Стармер представив нову угоду разом з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Європейської ради Антоніу Коштою, які були присутні на першому в історії саміті Британія-ЄС в центрі Лондона.

Угода надасть європейським рибалкам доступ до британських вод ще на 12 років. Прем'єр-міністр пішов на цю поступку в обмін на домовленість про стимулювання торгівлі. У британському уряді кажуть, що угода принесе 9 мілярдів фунтів стерлінгів у британську економіку.

Прем'єр-міністр заявив, що ця угода свідчить про те, що Британія "повернулася на світову арену", і наголосив, що вона є "взаємовигідною".

Як повідомлялося, ЄС і Британія у спільній заяві саміту підтвердили підтримку України і закликали Росію до повного і безумовного припинення вогню.