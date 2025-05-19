Борис Джонсон раскритиковал своего преемника за сближение с Брюсселем

Экс-премьер Британии Борис Джонсон раскритиковал своего преемника Кира Стармера за сближение с Евросоюзом.

Об этом он написал в соцсети X после саммита ЕС-Британия, передает "Европейская правда".

Борис Джонсон, который согласовал начальный торговый пакт Британии с ЕС после Brexit, назвал новое соглашение Британии и ЕС "безнадежно односторонним".

Бывший премьер-министр обвинил Стармера в том, что он "снова отступил от своих обещаний народу этой страны, сделав нас членами двухуровневого Европейского Союза без права голоса".

"По этому ужасному соглашению Великобритании придется принять законодательство ЕС по целому ряду мер – от стандартов пищевых продуктов до торговли квотами на выбросы. Нам придется принять любые изменения, которые ЕС решит внести в эти законы", – считает Джонсон.

Он указал, что Стармер пообещал перед последними всеобщими выборами, что "он не отступит от Brexit", но сейчас он "нарушил это обещание".

"Он пожертвовал рыболовными интересами Великобритании, отдав наши моря на ограбление – в то время, как согласно действующему соглашению о Brexit, в следующем году мы должны вернуть полный юридический контроль над каждой рыбой в наших водах", – сказал он.

Кир Стармер представил новое соглашение вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейского совета Антониу Коштой, которые присутствовали на первом в истории саммите Британия-ЕС в центре Лондона.

Соглашение предоставит европейским рыбакам доступ к британским водам еще на 12 лет. Премьер-министр пошел на эту уступку в обмен на договоренность о стимулировании торговли. В британском правительстве говорят, что соглашение принесет 9 миллиардов фунтов стерлингов в британскую экономику.

Премьер-министр заявил, что это соглашение свидетельствует о том, что Великобритания "вернулась на мировую арену", и подчеркнул, что оно является "взаимовыгодным".

Как сообщалось, ЕС и Великобритания в совместном заявлении саммита подтвердили поддержку Украины и призвали Россию к полному и безусловному прекращению огня.