У Лондоні кажуть, що угода з ЄС принесе 9 млрд фунтів стерлінгів британській економіці

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер 19 травня підтвердив нову угоду з Європейським Союзом, яка дозволить реалізувати його основне завдання – зростання економіки, підтримку британських робочих місць та збільшення доходів населення.

Про це йдеться у повідомленні британського уряду на тлі першого саміту ЄС-Британія у Лондоні, повідомляє "Європейська правда".

Інтенсивні переговори, що тривали протягом останніх шести місяців, призвели до укладення Британією третьої великої угоди за останні кілька тижнів, після угод із США та Індією, які, за словами прем'єр-міністра, будуть "корисними для робочих місць, корисними для рахунків і корисними для наших кордонів".

Угода, укладена між Британією і ЄС про скасування перевірок агропродовольчої продукції, додасть 9 млрд фунтів стерлінгів до британської економіки і знизить ціни на продукти харчування, повідомили у британському уряді.

Угода скасує перевірки значної кількості продуктів харчування, а також передбачає поглиблення оборонного партнерства і домовленості про податки на викиди вуглецю.

Лондон заявив, що угода зробить "продукти харчування дешевшими, скоротить бюрократію, відкриє доступ до ринку ЄС". Але компромісом за угоду став доступ до риболовлі та права на вилов риби на додаткові 12 років – більше, ніж пропонувала Велика Британія, – що, ймовірно, призведе до криків про зраду з боку промисловості.

Урядовці відповіли на критику, стверджуючи, що угода про харчові стандарти матиме величезні переваги для експорту риби та морепродуктів.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала сьогоднішній саміт між Великою Британією та Європейським Союзом "історичним".

"Ми відкриваємо нову главу в наших унікальних відносинах. Це історія історичних і природних партнерів, які стоять пліч-о-пліч на світовій арені, стикаючись з більшістю тих самих викликів, переслідуючи ті самі цілі", – цитує її Sky News.

Фон дер Ляєн зазначила, що Велика Британія і ЄС домовилися посилити співпрацю в галузі безпеки і оборони, що, за її словами, є "першим кроком" до участі Великої Британії в європейській програмі оборонних інвестицій.

"Це, звичайно, створить нові можливості для наших оборонних галузей і відкриє можливість для сильнішої, більш скоординованої підтримки також і для України", – додала вона.

За словами Стармера, саміт з ЄС знаменує собою "нову еру" у відносинах уряду з Євросоюзом.

"Ця угода є безпрограшною, вона забезпечує те, за що британська громадськість проголосувала минулого року, вона дає нам безпрецедентний доступ до європейського ринку. Ця угода вигідна для обох сторін", – заявив він.

Як повідомлялося, ЄС і Британія у спільній заяві саміту підтвердили підтримку України і закликали Росію до повного і безумовного припинення вогню.

Раніше цього дня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Євроради Антоніу Кошта прибули до Лондона на перший саміт Британія-ЄС.