У Британії не виключили, що можуть посилити військові місії ЄС на Балканах

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що в межах нового оборонний пакту між Лондоном і Брюсселем британські війська можуть доповнити військові місії ЄС на Західних Балканах.

Таке Леммі сказав у розмові з групою журналістів, зокрема агентства AFP, повідомляє "Європейська правда".

Укладений між Лондоном і Брюсселем у понеділок оборонний пакт дозволить британським урядовцям брати участь у деяких міністерських зустрічах ЄС, а збройним силам Британії – у європейських військових навчаннях і місіях.

На прохання навести конкретні приклади Ламмі нагадав про свої нещодавні візити до Сербії, Косова та Боснії і Герцеговини і висловив побоювання щодо підриву Дейтонських угод.

"Ми хочемо тісно співпрацювати з нашими європейськими партнерами в цьому регіоні", – сказав очільник британського МЗС.

Він додав, що британські солдати вже працюють у миротворчих місіях під егідою НАТО в Косово, і він вважає, що "надзвичайно важливо, щоб ми могли доповнювати НАТО".

Оборонно-безпековий пакт Британії та ЄС формалізує співпрацю у таких сферах, як протидія гібридним зловмисним діям, кібербезпека, захист критичної інфраструктури, безпека у морі.

Серед іншого, домовленість відкриває можливість участі Британії у спільних програмах закупівель ЄС.

Угоду було укладено на першому саміті Британія-ЄС, який відбувся в Лондоні.