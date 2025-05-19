У Британії не виключили, що можуть посилити військові місії ЄС на Балканах
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що в межах нового оборонний пакту між Лондоном і Брюсселем британські війська можуть доповнити військові місії ЄС на Західних Балканах.
Таке Леммі сказав у розмові з групою журналістів, зокрема агентства AFP, повідомляє "Європейська правда".
Укладений між Лондоном і Брюсселем у понеділок оборонний пакт дозволить британським урядовцям брати участь у деяких міністерських зустрічах ЄС, а збройним силам Британії – у європейських військових навчаннях і місіях.
На прохання навести конкретні приклади Ламмі нагадав про свої нещодавні візити до Сербії, Косова та Боснії і Герцеговини і висловив побоювання щодо підриву Дейтонських угод.
"Ми хочемо тісно співпрацювати з нашими європейськими партнерами в цьому регіоні", – сказав очільник британського МЗС.
Він додав, що британські солдати вже працюють у миротворчих місіях під егідою НАТО в Косово, і він вважає, що "надзвичайно важливо, щоб ми могли доповнювати НАТО".
Оборонно-безпековий пакт Британії та ЄС формалізує співпрацю у таких сферах, як протидія гібридним зловмисним діям, кібербезпека, захист критичної інфраструктури, безпека у морі.
Серед іншого, домовленість відкриває можливість участі Британії у спільних програмах закупівель ЄС.
Угоду було укладено на першому саміті Британія-ЄС, який відбувся в Лондоні.