В Британии не исключили, что могут усилить военные миссии ЕС на Балканах

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что в рамках нового оборонного пакта между Лондоном и Брюсселем британские войска могут дополнить военные миссии ЕС на Западных Балканах.

Об этом Лэмми сказал в беседе с группой журналистов, в частности агентства AFP, сообщает "Европейская правда".

Заключенный между Лондоном и Брюсселем в понедельник оборонный пакт позволит британским чиновникам участвовать в некоторых министерских встречах ЕС, а вооруженным силам Великобритании – в европейских военных учениях и миссиях.

На просьбу привести конкретные примеры Ламми напомнил о своих недавних визитах в Сербию, Косово и Боснию и Герцеговину и выразил опасения по поводу подрыва Дейтонских соглашений.

"Мы хотим тесно сотрудничать с нашими европейскими партнерами в этом регионе", – сказал глава британского МИД.

Он добавил, что британские солдаты уже работают в миротворческих миссиях под эгидой НАТО в Косово, и он считает, что "чрезвычайно важно, чтобы мы могли дополнять НАТО".

Оборонно-безопасностной пакт Великобритании и ЕС формализует сотрудничество в таких сферах, как противодействие гибридным злонамеренным действиям, кибербезопасность, защита критической инфраструктуры, безопасность на море.

Среди прочего, договоренность открывает возможность участия Великобритании в совместных программах закупок ЕС.

Соглашение было заключено на первом саммите Великобритания-ЕС, который состоялся в Лондоне.