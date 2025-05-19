Туск збирає мітинг на підтримку свого кандидата в президенти Польщі

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск закликав прихильників кандидата в президенти від його партії "Громадянська платформа" Рафала Тшасковського прийти на мітинг у неділю, 25 травня.

Як повідомляє "Європейська правда", таке звернення Туск поширив у соцмережах.

Глава уряду Польщі, коментуючи результат першого туру виборів президента, заявив, що тепер "велика гра за наше майбутнє, майбутнє наших дітей і онуків починається заново".

"Сьогодні цей вибір є чорно-білим. Ви за параліч влади і хаос у Польщі чи за рух вперед і безпеку? Ви хочете внутрішньої війни нагорі, коли війна на наших кордонах, чи хорошої роботи і зміцнення сил? Ви хочете безкарності для злодіїв і бандитів чи справедливості і користі? Чесна відповідь може бути тільки одна: Рафал Тшасковський", – вважає він.

Wzywam Wszystkich, którzy kochają Polskę! pic.twitter.com/N3237KTM8V – Donald Tusk (@donaldtusk) May 19, 2025

Туск нагадав про Марш мільйона сердець, який він очолив у жовтні 2023 року тоді ще в статусі лідера опозиції.

"Закликаю всіх, хто брав участь у тому марші, і взагалі всіх, хто любить Польщу. Зустрінемося в неділю, 25 травня, опівдні, на Банківській площі у Варшаві. А через тиждень проголосуємо разом за сильну, солідарну і безпечну Польщу", – підсумував польський прем'єр.

Дані після підрахунку голосів зі 100% виборчих дільниць показали, що мер Варшави Рафал Тшасковський від партії влади набрав 31,36%, а директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна партія "ПіС", – 29,54%.

Детальний аналіз читайте у статті редактора "ЄвроПравди" Юрія Панченка: Тріумф українофобів. Як вибори президента стали сигналом тривоги і для Києва, і для поляків.