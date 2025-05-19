У Польщі підбили остаточні підсумки першого туру виборів президента

Національна виборча комісія Польщі у понеділок, 19 травня, оголосила остаточні результати першого туру виборів президента.

Про це повідомляє Polsat News, пише "Європейська правда".

Дані після підрахунку голосів зі 100% виборчих дільниць показали, що мер Варшави Рафал Тшасковський від партії влади набрав 31,36%, а директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна партія "ПіС", – 29,54%.

Обидва кандидати зійдуться у другому турі президентських виборів, який відбудеться 1 червня.

Замикає трійку антиукраїнський кандидат Славомір Менцен, який набрав 14,81%.

Четверте місце посів ще один одіозний кандидат Гжегож Браун з 1 242 892 голосами (6,34%), а п'ятим був спікер польського Сейму Шимон Головня – 978 893 голоси (4,99%).

Явка на недільних виборах склала 67,31% і була вищою, ніж у першому турі виборів 2020 року, коли вона становила 64,51%.

Найвища явка в недільному голосуванні була зафіксована в Мазовецькому воєводстві – 73,40%; найменше людей проголосувало в Опольському воєводстві – 57,64%.

Про виборчу компанію у Польщі та останні тижні перед першим туром можна почитати у статті: Вибори на тлі антиукраїнських заяв: чому новий президент Польщі вже не буде другом України

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