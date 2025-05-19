Туск собирает митинг в поддержку своего кандидата в президенты Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал сторонников кандидата в президенты от его партии "Гражданская платформа" Рафала Тшасковского прийти на митинг в воскресенье, 25 мая.

Как сообщает "Европейская правда", такое обращение Туск распространил в соцсетях.

Глава правительства Польши, комментируя результат первого тура выборов президента, заявил, что теперь "большая игра за наше будущее, будущее наших детей и внуков начинается заново".

"Сегодня этот выбор черно-белый. Вы за паралич власти и хаос в Польше или за движение вперед и безопасность? Вы хотите внутренней войны наверху, когда война на наших границах, или хорошей работы и укрепления сил? Вы хотите безнаказанности для воров и бандитов или справедливости и пользы? Честный ответ может быть только один: Рафал Тшасковский", – считает он.

Wzywam Wszystkich, którzy kochają Polskę! pic.twitter.com/N3237KTM8V – Donald Tusk (@donaldtusk) May 19, 2025

Туск напомнил о Марше миллиона сердец, который он возглавил в октябре 2023 года, тогда еще в статусе лидера оппозиции.

"Призываю всех, кто участвовал в том марше, и вообще всех, кто любит Польшу. Встретимся в воскресенье, 25 мая, в полдень, на Банковской площади в Варшаве. А через неделю проголосуем вместе за сильную, солидарную и безопасную Польшу", – подытожил польский премьер.

Данные после подсчета голосов со 100% избирательных участков показали, что мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии власти набрал 31,36%, а директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия "ПиС", – 29,54%.

Подробный анализ читайте в статье редактора "ЕвроПравды" Юрия Панченко: Триумф украинофобов. Как выборы президента стали сигналом тревоги и для Киева, и для поляков.