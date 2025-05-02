Туск прагне перетворити Польщу на регіонального лідера

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у своїй промові на 1 травня сказав, що Польща має стати "регіональною потугою" і має для того усі передумови.

Як повідомляє "Європейська правда", переказ його промови наводить RMF24.

Дональд Туск заявив, що зараз настали "винятково складні часи" – через те, що війна знову стала реальною і у світовій політиці настає невизначеність.

"Чи потрібно нам боятися? Ні. Ми маємо бути сильними", – зазначив прем’єр.

Він сказав, що Польща має впроваджувати докрину "регіональної потуги" і має для того усі необхідні інструменти.

Туск зазначив, що країна вже інвестує великі кошти у переозброєння і створює "армію, якої не мала століттями", та що Варшава більше не повторить історичних помилок і буде готуватись до поганих сценаріїв. Він зазначив, що сила грунтується також на стабільній економіці, та анонсував розширення польської промисловості і безпрецедентне залучення сектору науки й технологій у розвиток країни.

"Держава буде "патроном" розширення польського бізнесу, нашого експорту, інтересів польських підприємств за кордон", – зазначив прем’єр.

Дональд Туск відзначив також великий дипломатичний досвід Польщі, та що її голос на міжнародній арені давно не був настільки впливовим.

"Польщу поважають і слухають. Без Польщі у Європі не можна вирішит щось суттєве", – сказав він.

У Польщі на перші травневі дні випадають одразу кілька свят – 2 травня відзначають день державного прапора, а 3 травня – день конституції.

Нагадаємо, на 9 травня Туск анонсував підписання двосторонньої угоди з Францією, яку він назвав важливим кроком до побудови колективної безпеки.

Договір має замінити попередню угоду між Польщею та Францією, підписану в 1991 році, яка вже застаріла.