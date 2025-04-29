Туск: Польща та Франція підпишуть двосторонній договір 9 травня

Лідери Польщі та Франції готуються підписати новий двосторонній договір у травні, оголосив польський премʼєр Дональд Туск.

Його слова цитує агентство РАР, повідомляє "Європейська правда".

Туск сказав, що для безпеки країни ключове значення має посилення співпраці на всіх рівнях зі США та Європою, тому він радіє, що робота над новим польсько-французьким договором завершується.

"Ми підпишемо цей договір разом із президентом (Франції Емманюелем. – Ред.) Макроном, найімовірніше – не хочу наврочити, але фактично все вже на прямому шляху – 9 травня в Нансі", – додав він.

Польський премʼєр додав, що договір "буде дуже серйозним прискоренням у побудові колективної безпеки, зокрема безпеки Польщі, та економічної, але також і прямої військової безпеки".

Як зазначає РАР, про плани підписати двосторонній договір 9 травня у Нансі – місті на північному сході Франції – говорив і Макрон на початку тижня.

Для польсько-французьких відносин Нансі має символічну вагу. У цьому місті в 1736 році, після вигнання з країни, оселився як герцог Лотарингії польський король Станіслав Лещинський, тесть французького короля Людовика XV.

Президент Франції оголосив про підготовку нового двостороннього договору з Польщею під час саміту в лютому 2024 року.

Договір має замінити попередню угоду між Польщею та Францією, підписану в 1991 році і визнану застарілою, оскільки в подальші роки Польща вступила до Європейського Союзу.