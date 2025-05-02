Туск стремится превратить Польшу в "региональную силу"

Премьер-министр Польши Дональд Туск в своей речи 1 мая сказал, что Польша должна стать "региональной державой" и имеет для этого все предпосылки.

Как сообщает "Европейская правда", перевод его речи приводит RMF24.

Дональд Туск заявил, что сейчас наступили "исключительно сложные времена" – из-за того, что война снова стала реальной и в мировой политике наступает неопределенность.

"Нужно ли нам бояться? Нет. Мы должны быть сильными", – отметил премьер.

Он сказал, что Польша должна внедрять докрину "региональной силы" и имеет для этого все необходимые инструменты.

Туск отметил, что страна уже инвестирует большие средства в перевооружение и создает "армию, которой не имела веками", и что Варшава больше не повторит исторических ошибок и будет готовиться к плохим сценариям. Он отметил, что сила основана также на стабильной экономике, и анонсировал расширение польской промышленности и беспрецедентное привлечение сектора науки и технологий в развитие страны.

"Государство будет „патроном" расширения польского бизнеса, нашего экспорта, интересов польских предприятий за рубежом", – отметил премьер.

Дональд Туск отметил также большой дипломатический опыт Польши и то, что ее голос на международной арене давно не был столь влиятельным.

"Польшу уважают и слушают. Без Польши в Европе нельзя решить ничего существенного", – сказал он.

В Польше на первые майские дни выпадает сразу несколько праздников – 2 мая отмечают день государственного флага, а 3 мая – день конституции.

Напомним, на 9 мая Туск анонсировал подписание двустороннего соглашения с Францией, которое он назвал важным шагом к построению коллективной безопасности.

Договор должен заменить предыдущее соглашение между Польшей и Францией, подписанное в 1991 году, которое уже устарело.