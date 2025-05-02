У Гаазі молоді люди влаштували заворушення, їх заспокоювала поліція

В одному з районів Гааги у Нідерландах ввечері вивели на вулиці спеціальний підрозділ поліції через заворушення, влаштовані молоддю.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Як розповіли у поліції, заклик до зібрання в районі Схевенінген з до кінця не зрозумілою метою поширився через соцмережі, на нього відгукнулися близько 300 молодих людей.

Далі сталися сутички з поліцією, яка прибула підтримувати порядок – у правоохоронців почали кидатись камінням, пляшками і всім, що потрапляло під руку. На підмогу викликали спецпідрозділ поліції з протидії заворушенням.

За розпорядженням поліції трамваї у цей час не зупинялись на декількох зупинках поруч з місцем подій. Надходять свідчення, що молоді хулігани пошкодили приватну власність – про великі збитки заявив принаймні один власник ресторану, якому розбили терасу.

За підсумками вечора нікого не затримали, під ніч ситуація заспокоїлась.

У міській раді Гааги після заворушень пролунали заклики до того, щоб серйозно протидіяти подібним явищам.

На початку квітня в одному з міст Нідерландів переросла у заворушення інформаційна зустріч муніципалітету Маасхорста з приводу відкриття трьох пунктів прийому шукачів притулку.

Нагадаємо, восени у Нідерландах набули великого розголосу події після футбольного матчу в Амстердамі за участі ізраїльської команди, після якого багато вболівальників зазнали нападу на вулицях міста (про це у статті "Як заворушення в Амстердамі поставили нові питання для Європи").