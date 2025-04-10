У Нідерландах протестували проти відкриття нових центрів для шукачів притулку

В нідерландському місті Уден інформаційна зустріч муніципалітету Маасхорста з приводу відкриття трьох пунктів прийому шукачів притулку призвела до заворушень.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

В Удені представники муніципалітету спілкувалися з мешканцями, які живуть поблизу запланованих пунктів прийому біженців. Муніципалітет Маасхорст, до складу якого входить Уден, поінформував мешканців про три пункти прийому в Удені, Шайку і Зеландії, які можуть вмістити загалом близько 750 шукачів притулку.

Усередині було тихо. На вулиці зібралося близько трьохсот людей. Спочатку там теж було відносно тихо.

Близько дев'ятої вечора атмосфера змінилася. Люди почали кидати каміння та пляшки, запускати феєрверки та ходити з фаєрами. Одразу після цього приїхали кілька автобусів спецпризначенців, а трохи згодом площу перед каплицею зачистили.

Поліція затримала п'ятьох осіб. Троє чоловіків з Бергейка, Вегеля та Удена були затримані за підозрою, серед іншого, у запалюванні феєрверків та киданні скла. Двоє чоловіків з Удена, як повідомляється, кидали каміння в поліцію, а також застосували проти поліцейських перцевий балончик.

За останні тижні кілька протестів проти центрів надання притулку в Північному Брабанті призвели до заворушень. У місті Бест група демонстрантів намагалася увірватися до спортивної зали, де проходив інформаційний вечір. Погрожували також меру міста. Раніше також відбулися заворушення в Берлікумі, де мерію закидали яйцями.

Демонстрації мали ефект: у кількох містах міська рада прийняла рішення проти створення центру для шукачів притулку після того, як люди вийшли на вулиці.

Як повідомляли, влада Амстердама протягом останніх кількох тижнів змушена відмовляти українським біженцям, оскільки в місті для них не вистачає місця.

Під тиском ультраправих з грудня 2024 року Нідерланди запровадили додатковий контроль на сухопутних кордонах.