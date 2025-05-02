В Гааге молодые люди устроили беспорядки, их успокаивала полиция

В одном из районов Гааги в Нидерландах вечером вывели на улицы специальное подразделение полиции из-за беспорядков, устроенных молодежью.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Как рассказали в полиции, призыв к собранию в районе Схевенинген с до конца не ясной целью распространился через соцсети, на него откликнулись около 300 молодых людей.

Далее произошли столкновения с полицией, которая прибыла поддерживать порядок – в правоохранителей начали бросать камни, бутылки и все, что попадалось под руку. На подмогу вызвали спецподразделение полиции по противодействию беспорядкам.

По распоряжению полиции трамваи в это время не останавливались на нескольких остановках рядом с местом событий. Поступают свидетельства, что молодые хулиганы повредили частную собственность – о больших убытках заявил по крайней мере один владелец ресторана, которому разбили террасу.

По итогам вечера никто не был задержан, под ночь ситуация успокоилась.

В городском совете Гааги после беспорядков прозвучали призывы к тому, чтобы серьезно противодействовать подобным явлениям.

В начале апреля в одном из городов Нидерландов переросла в беспорядки информационная встреча муниципалитета Маасхорста по поводу открытия трех пунктов приема просителей убежища.

Напомним, осенью в Нидерландах получили широкий резонанс события после футбольного матча в Амстердаме с участием израильской команды, после которого многие болельщики подверглись нападению на улицах города (об этом в статье "Как беспорядки в Амстердаме поставили новые вопросы для Европы").