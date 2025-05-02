У Німеччині запевняють, що рішення щодо "АдН" не було політично вмотивованим

Німецька міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер запевнила, що рішення класифікувати усю партію "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") як правоекстремістську ухвалили незалежно, і воно не було політично мотивованим.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Фезер наводить DW.

Міністерка зазначила, що партія веде кампанію проти демократичного ладу.

"АдН" представляє етнічну концепцію, яка дискримінує цілі групи населення і ставиться до громадян з мігрантським минулим як до німців другого сорту", – сказала Фезер.

За її словами, позиція партії "знаходить відображення в расистських висловлюваннях, особливо на адресу іммігрантів і мусульман".

При цьому глава МВС додала, що Федеральне відомство із захисту конституції "має чіткий правовий мандат на боротьбу з екстремізмом і захист нашої демократії".

"На новий звіт не було жодного політичного впливу", – резюмувала Фезер.

Раніше стало відомо, що Федеральне відомство із захисту конституції класифікувало партію "Альтернатива для Німеччини" як правоекстремістську. Це дає спецслужбам більші повноваження для нагляду за політсилою.

На дострокових виборах у парламенті "АдН" здобула 152 місця – майже удвічі більше, ніж мала, і стала головною опозиційною силою. Підтримка партії найвища у східних землях.

За даними опитування, що проводилося на початку квітня, "АдН" вперше очолила рейтинг політсил країни.