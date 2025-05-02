В Германии уверяют, что решение по "АдГ" не было политически мотивированным

Министр внутренних дел Германии Ненси Фезер заверила, что решение классифицировать всю партию "Альтернатива для Германии" ("АдГ") как правоэкстремистскую было принято независимо и не было политически мотивированным.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Фезер приводит DW.

Министр отметила, что партия ведет кампанию против демократического строя.

"АдГ" представляет этническую концепцию, которая дискриминирует целые группы населения и относится к гражданам с мигрантским прошлым как к немцам второго сорта", – сказала Фезер.

По ее словам, позиция партии "находит отражение в расистских высказываниях, особенно в адрес иммигрантов и мусульман".

При этом глава МВД добавила, что Федеральное ведомство по защите конституции "имеет четкий правовой мандат на борьбу с экстремизмом и защиту нашей демократии".

"На новый отчет не было никакого политического влияния", – резюмировала Фезер.

Ранее стало известно, что Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало партию "Альтернатива для Германии" как правоэкстремистскую. Это дает спецслужбам больше полномочий для надзора за политсилой.

На досрочных выборах в парламент "АдГ" получила 152 места – почти вдвое больше, чем имела, и стала главной оппозиционной силой. Поддержка партии наиболее высока в восточных землях.

По данным опроса, проведенного в начале апреля, "АдГ" впервые возглавила рейтинг политических сил страны.