ЗМІ: затриманий за шпигунство в Греції стежив за поставками зброї в Україну

Чоловік, якого затримали в грецькому місті Александруполіс за підозрою у шпигунстві на користь РФ, знімав на свій телефон військові поставки, призначені для України.

Про це агентству AFP повідомили джерела в поліції, інформує "Європейська правда".

За словами співрозмовника агентства, згідно з відеозаписами, вилученими з його мобільного телефону, чоловік знімав військові колони, що прямували до України.

Джерело додало, що підозрюваний, який у молодості служив у російській армії, був, ймовірно, завербований російською військовою розвідкою через посередника.

Чоловік сказав поліції, що відмовився від оплати і надсилав відеозаписи добровільно, зазначив співрозмовник.

У разі визнання винним у шпигунстві йому загрожує тюремне ув'язнення на строк від п'яти до десяти років.

Грецький порт Александруполіс є ключовим пунктом для американських військових, який використовується для транспортування вантажів до Європи в рамках договору про взаємну оборону.

Про затримання підозрюваного стало відомо напередодні.

Згодом повідомили, що затриманий у шпигунстві на користь російської розвідки є етнічним грузином, який працював малярем.