У Греції розповіли подробиці про затриманого за шпигунство на користь РФ

У Греції розповіли, що затриманий в Александруполісі, на північному сході країни, за звинуваченням у шпигунстві на користь російської розвідки є етнічним грузином, який працював малярем.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Влада стверджує, що підозрюваний, який проживав у Греції протягом багатьох років, був завербований на початку осені 2024 року своїм співвітчизником, який, як стверджується, мав зв'язки з російською військовю розвідкою.

Докази, вилучені з мобільного телефону чоловіка, свідчать, що він щонайменше пів року стежив за військовими об'єктами, фотографував поставки обладнання, особливо ті, що прямували до України, і надсилав знімки та описи своєму куратору. "Він стверджував, що готовий допомогти "батьківщині" за будь-яку суму", – заявив грецький посадовець.

Підозрюваний вербувальник, також етнічний грузин, раніше проводив спостереження для російських спецслужб, а потім переїхав до Литви, де, за повідомленнями, був заарештований у березні. Грецька влада наголошує на ролі проросійських настроїв у мотивах підозрюваного.

Про затримання підозрюваного стало відомо напередодні.

На початку квітня у Литві засудили 83-річного чоловіка за шпигунство на користь Росії.

Повідомляли також, що у Нідерландах розмірковують над тим, щоб перевіряти тисячі нових іноземних науковців, які приїздять для дослідницької роботи у місцевих університетах – побоюючись, що серед них можуть бути заслані шпигуни.