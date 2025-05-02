СМИ: задержанный за шпионаж в Греции следил за поставками оружия в Украину

Мужчина, задержанный в греческом городе Александруполис по подозрению в шпионаже в пользу РФ, снимал на свой телефон военные поставки, предназначенные для Украины.

Об этом агентству AFP сообщили источники в полиции, информирует "Европейская правда".

По словам собеседника агентства, согласно видеозаписям, изъятым с его мобильного телефона, мужчина снимал военные колонны, направлявшиеся в Украину.

Источник добавил, что подозреваемый, который в молодости служил в российской армии, был, вероятно, завербован российской военной разведкой через посредника.

Мужчина сказал полиции, что отказался от оплаты и присылал видеозаписи добровольно, отметил собеседник.

В случае признания виновным в шпионаже ему грозит тюремное заключение на срок от пяти до десяти лет.

Греческий порт Александруполис является ключевым пунктом для американских военных, который используется для транспортировки грузов в Европу в рамках договора о взаимной обороне.

О задержании подозреваемого стало известно накануне.

Впоследствии сообщили, что задержанный в шпионаже в пользу российской разведки является этническим грузином, который работал маляром.