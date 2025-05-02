Прем’єр Баварії про рішення щодо "АдН": до ворогів демократії не може бути терпимості

Прем’єр-міністр німецької федеральної землі Баварія Маркус Зьодер заявив, що рішення щодо класифікації "Альтернативи для Німеччини" як правоекстремістської партії "є останнім тривожним сигналом".

Про це Зьодер написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Прем’єр Баварії також наголосив на неприпустимості співпраці з ультраправою політсилою.

"Партія "АдН" в цілому є праворадикальною. Це чітко показує, що не може бути жодної терпимості та співпраці з ворогами демократії. Брандмауер (відмова усіх партій від співпраці з "АдН". – Ред.) – залишається чинним", – підкреслив він.

Зьодер додав, що продовжить критикувати політику "АдН" і "викривати її за допомогою ефективного врядування".

Раніше стало відомо, що Федеральне відомство із захисту конституції 2 травня класифікувало усю партію "Альтернатива для Німеччини" як правоекстремістську. Це дає спецслужбам більші повноваження для нагляду за політсилою.

На дострокових виборах в лютому "АдН" здобула 152 місця у парламенті – майже удвічі більше, ніж мала, і стала головною опозиційною силою. Підтримка партії найвища у східних землях.

За даними опитування, що проводилося на початку квітня, "АдН" вперше очолила рейтинг політсил країни.