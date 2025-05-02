Премьер Баварии о решении по "АдГ": к врагам демократии не может быть терпимости

Премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария Маркус Зёдер заявил, что решение о классификации "Альтернативы для Германии" ("АдГ") как правоэкстремистской партии "является последним тревожным сигналом".

Об этом Зёдер написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Премьер Баварии также подчеркнул недопустимость сотрудничества с ультраправой политсилой.

"Партия "АдГ" в целом является праворадикальной. Это четко показывает, что не может быть никакой терпимости и сотрудничества с врагами демократии. Брандмауэр (отказ всех партий от сотрудничества с "АдГ". – Ред.) – остается в силе", – подчеркнул он.

Зёдер добавил, что продолжит критиковать политику "АдГ" и "разоблачать ее с помощью эффективного управления".

Ранее стало известно, что Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало партию "Альтернатива для Германии" как правоэкстремистскую. Это дает спецслужбам больше полномочий для надзора за политсилой.

На досрочных выборах в парламент "АдГ" получила 152 места – почти вдвое больше, чем имела, и стала главной оппозиционной силой. Поддержка партии наиболее высока в восточных землях.

По данным опроса, проведенного в начале апреля, "АдГ" впервые возглавила рейтинг политических сил страны.