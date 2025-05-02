Трамп розпорядився урізати фінансування суспільних мовників США

Президент США Дональд Трамп пізно ввечері 1 травня підписав указ, який має на меті скоротити фінансування американських суспільних мовників – радіо NPR і телеканалу PBS.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

Згідно з указом Трампа, Корпорація суспільного мовлення (CPB), яка розподіляє фінансування між PBS і NPR, повинна "припинити пряме фінансування" мовників, яких у Білому домі назвали упередженими.

"Рада CPB повинна скасувати наявне пряме фінансування у максимально дозволеному законом обсязі та відмовитися від надання фінансування в майбутньому", – йдеться в указі.

Указ Трампа також має на меті призупинити непряме фінансування NPR і PBS, вимагаючи від CPB забезпечити, "щоб ліцензіати та власники дозволів на діяльність суспільних радіо- і телевізійних станцій, а також будь-які інші отримувачі коштів CPB не використовували федеральні кошти для NPR і PBS".

Як NPR, так і PBS раніше заявляли, що спроби Трампа скоротити їхнє фінансування матимуть "руйнівний вплив" на американців, які покладаються на них як на джерело достовірних місцевих та національних новин.

З початку роботи в січні адміністрація Дональда Трампа розпочала кампанію скорочення федеральних витрат, яка призвела до зменшення або й розформування різних відомств та звільнення понад 200 тисяч федеральних службовців.

Адміністрація Трампа також урізала фінансування низки університетів і медіа, звинувативши їх у поширенні "лівацької" ідеології.

Серед іншого, у президента США намагалася закрити канали іномовлення "Голос Америки" та "Радіо Свобода", але наприкінці квітня федеральний суддя зобов'язав адміністрацію припинити ці дії.