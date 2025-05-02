Трамп распорядился урезать финансирование общественных вещателей США

Президент США Дональд Трамп поздно вечером 1 мая подписал указ, который имеет целью сократить финансирование американских общественных вещателей – радио NPR и телеканала PBS.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Согласно указу Трампа, Корпорация общественного вещания (CPB), которая распределяет финансирование между PBS и NPR, должна "прекратить прямое финансирование" вещателей, которых в Белом доме назвали предвзятыми.

"Совет CPB должен отменить существующее прямое финансирование в максимально допустимом законом объеме и отказаться от предоставления финансирования в будущем", – говорится в указе.

Указ Трампа также направлен на приостановку косвенного финансирования NPR и PBS, требуя от CPB обеспечить, "чтобы лицензиаты и владельцы разрешений на деятельность общественных радио- и телевизионных станций, а также любые другие получатели средств CPB не использовали федеральные средства для NPR и PBS".

Как NPR, так и PBS ранее заявляли, что попытки Трампа сократить их финансирование будут иметь "разрушительное влияние" на американцев, которые полагаются на них как на источник достоверных местных и национальных новостей.

С начала работы в январе администрация Дональда Трампа начала кампанию сокращения федеральных расходов, которая привела к уменьшению или даже расформированию различных ведомств и увольнению более 200 тысяч федеральных служащих.

Администрация Трампа также урезала финансирование ряда университетов и СМИ, обвинив их в распространении "левацкой" идеологии.

Среди прочего, у президента США пытались закрыть каналы иновещания "Голос Америки" и "Радио Свобода", но в конце апреля федеральный судья обязал администрацию прекратить эти действия.