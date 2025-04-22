Суд наказав адміністрації Трампа відновити діяльність "Голосу Америки"

Окружний суддя Вашингтона розпорядився, щоб адміністрація президента США відновила діяльність "Голосу Америки" та повʼязаних із ним мовників, які вирішила ліквідувати.

З текстом рішення судді Ройса Ламберта, ухваленого 22 квітня, ознайомилась "Європейська правда".

Ламберт задовольнив клопотання позивачів, які представляють "Голос Америки", про міру забезпечення (preliminary injunction) позову. Воно слідує за тимчасовим рішенням суду, ухваленим наприкінці березня.

Ідеться про поновлення на роботі всіх працівників "Голосу Америки", які були звільнені або відправлені у відпустку 14 березня, та відновити фінансування мовника з боку Агентства США з глобальних медіа (USAGM).

Також суддя розпорядився забезпечити фінансування для роботи інших каналів іномовлення США – Radio Free Asia та Middle East Broadcasting Networks – на 2025 фінансовий рік.

Міра забезпечення не означає відновлення роботи "Голосу Америки"; адміністрація Трампа, як очікується, оскаржить її.

Заснований у 1942 році, "Голос Америки" вважався ключовим компонентом американської "м'якої сили", спрямованої на просування демократії за кордоном.

Із середини березня усі служби мовника, включно з українською, припинили роботу,

Нагадаємо, що в березні федеральний суддя у Вашингтоні також тимчасово заблокував аналогічну спробу адміністрації Трампа закрити "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" – ще одного фінансованого урядом мовника.