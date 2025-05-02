У Румунії попередили про сайти-двійники популярних ЗМІ та органів влади

Румунський телекомунікаційний регулятор ANCOM заявив про виявлення мережі сайтів, що імітують вебсторінки румунських органів державної влади і популярних телеканалів.

Про це йдеться в заяві відомства від 2 травня, повідомляє "Європейська правда".

У межах розслідування ANCOM виявив "мережу клонів вебсайтів, які точно імітують офіційні вебсторінки державних установ, телеканалів та провідних інформаційних агентств".

Ця мережа "використовується для поширення оманливого контенту на соціальні, політичні, економічні або медичні теми з метою введення в оману населення та негативного впливу на його сприйняття", додав регулятор.

Серед іншого, в інтернеті зʼявились клони-двійники сайту уряду Румунії та Міністерства охорони здоровʼя, телеканалів TVR 1 та Digi24, а також порталів Hotnews, Adevărul і Libertatea.

Для поширення "клонів" зловмисники використовують зокрема таргетовану рекламу, що нагадує дії попередніх кампаній дезінформації, які здійснювала Росія, зазначили в ANCOM.

"Тривають розслідування та перевірки для встановлення та блокування всієї цифрової інфраструктури, що підтримує зазначену екосистему, а також виявлення та притягнення до відповідальності залучених суб'єктів", – додав румунський регулятор.

Зазначимо, що раніше влада Румунії неодноразово спростовувала фейки, повʼязані з питанням національної безпеки та оборони.

Також нагадаємо, що у 2023 році в Європі було викрито масштабну російську кампанію з дезінформації "Двійник", у межах якої були створені численні копії сайтів відомих ЗМІ та державних установ.