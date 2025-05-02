В Румынии предупредили о сайтах-двойниках популярных СМИ и органов власти

Румынский телекоммуникационный регулятор ANCOM заявил об обнаружении сети сайтов, имитирующих веб-страницы румынских органов государственной власти и популярных телеканалов.

Об этом говорится в заявлении ведомства от 2 мая, сообщает "Европейская правда".

В рамках расследования ANCOM обнаружил "сеть клонов веб-сайтов, которые точно имитируют официальные веб-страницы государственных учреждений, телеканалов и ведущих информационных агентств".

Эта сеть "используется для распространения вводящего в заблуждение контента на социальные, политические, экономические или медицинские темы с целью введения в заблуждение населения и негативного влияния на его восприятие", добавил регулятор.

Среди прочего, в интернете появились клоны-двойники сайта правительства Румынии и Министерства здравоохранения, телеканалов TVR 1 и Digi24, а также порталов Hotnews, Adevărul и Libertatea.

Для распространения "клонов" злоумышленники используют, в частности, таргетированную рекламу, напоминающую действия предыдущих кампаний дезинформации, которые осуществляла Россия, отметили в ANCOM.

"Продолжаются расследования и проверки для установления и блокирования всей цифровой инфраструктуры, поддерживающей указанную экосистему, а также выявления и привлечения к ответственности причастных субъектов", – добавил румынский регулятор.

Отметим, что ранее власти Румынии неоднократно опровергали фейки, связанные с вопросами национальной безопасности и обороны.

Также напомним, что в 2023 году в Европе была разоблачена масштабная российская кампания по дезинформации "Двойник", в рамках которой были созданы многочисленные копии сайтов известных СМИ и государственных учреждений.